Голод не грозит: Анита Цой расширила огород

Анита Цой – не только талантливая певица, но и кулинар. Огурчики по ее рецепту – самая востребованная «валюта» у звезд. А недавно артистка стала и бизнесвуман – теперь ее консервацию в Интернете могут приобрести все желающие. Об огороде и рецептах со звездой поговорил женский журнал kleo.ru.

«Сегодня у меня акцент сделан на огурцах и помидорах, но думаю дальше двигаться в сторону рецептов корейской кухни, - говорит Анита. – Например, капуста кимчи у меня отличная – такой в стране больше нет!»

Цой говорит, что занимается заготовками с тех пор, как вышла замуж – с 19 лет. Получается, что уже 32 года!

«У меня великолепно готовил дедушка (Юн Сан Хым и в 1921 году иммигрировал в СССР из Кореи и в 14 лет стал батраком – Прим. ред.), - рассказала Цой. – Я помнила все его рецепты, эти удивительные вкусы! А теперь уже собрались рецепты от всех членов семьи – от свекрови, от мужа, от сына».

Все овощи, фрукты и ягоды Анита растит собственноручно на своем огороде в Подмосковье. Без химии, нитратов, пестицидов – все органическое!

«У меня сейчас 26 видов на 40 сотках, - улыбается Цой. – В прошлом году площадь была меньше, теперь же расширила ее. И теперь нет ни одного кусочка земли, не занятого посадками».