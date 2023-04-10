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Ольга Орлова призналась, что у нее "разошлись ребра" из-за беременности

Певица и телеведущая Ольга Орлова на программе «Звезды сошлись» призналась, что у нее разошлись ребра после крайней беременности.

Ольга Орлова призналась, что у нее "разошлись ребра" из-за беременности
© Газета.Ru

«У меня разошлись справа ребра. Это бывает редко, я об этом никогда не знала. Редкий случай, но бывает, что у беременных расходятся ребра. Живот был большой, малышка лежала там ногами, видимо… Там еще печень», — отметила Орлова.

6 февраля 2023 года певица стала мамой во второй раз. Она родила девочку, которую назвали Аней. Отец ребенка – бизнесмен по имени Валерий. Ольга Орлова замужем за предпринимателем с 2021 года.

У Ольги Орловой есть также сын Артем от брака с Александром Кармановым. Парень учится в университете и живет в одном доме со знаменитой матерью.

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