Жасмин рассказала, что ее 11-летняя дочь хочет стать артисткой

«Она мне уже не раз говорила, что хочет быть артисткой. Я ей сказала, что для этого нужно усердно заниматься. Ну а я, чем смогу, тем помогу», — рассказала Жасмин.

Исполнительница отметила, что ее дочери очень нравится заниматься бальными танцами. По словам певицы, учителя девочки считают, что у нее хорошо получается. Жасмин выразила сожаление из-за того, что раньше не заметила в дочери «природных данных» к танцам.

«Мне кажется, у Маргаритки бы получилось выступать на профессиональном уровне. Это моя ошибка, что мы немножечко опоздали. Но на непрофессиональном уровне она смотрится даже не очень неплохо. Что меня не может не радовать», — резюмировала Жасмин.

С 2011 года артистка замужем за молдавским политиком и миллионером Иланом Шором. Супруги воспитывают 11-летнюю Маргариту и 6-летнего Мирона. Певица недавно призналась, что старший сын Михаил, которому уже 25 лет, иногда упрекает ее за то, что она поздно родила ему брата и сестру. По словам звезды, она тоже мечтала раньше стать многодетной матерью, но быстро забеременеть не получилось.