Зендея призналась в недопонимании возлюбленного из-за акцента

Звезда сериала «Эйфория», американская актриса Зендея призналась, что не всегда может понять своего возлюбленного, актера Тома Холланда, из-за британского акцента, несмотря на то, что пара находится в отношениях несколько лет. Об этом пишет Daily Mail.

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По словам актрисы, она «изо всех сил пытается понять, что говорит Том», однако ее сбивает с толку рифмованный сленг кокни.

«Мне нравится его британский акцент, но как бы Том ни пытался мне объяснить, я никогда не пойму рифмованный сленг. Вроде я поняла концепцию — но какое отношение яблоки и груши имеют к ступенькам?» — сказала Зендея.