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Отец Жанны Фриске назвал "кощунством" слухи о состоянии Анастасии Заворотнюк

Отец Жанны Фриске Владимир Копылов прокомментировал в эфире телеканала «Спас» слухи о состоянии здоровья актрисы Анастасии Заворотнюк.

Отец Фриске назвал "кощунством" слухи о состоянии Заворотнюк
© Газета.Ru

Копылов возмутился тому, что в сети очень много ложной информации о болезни и самочувствии артистки. Он назвал «кощунством» то, что некоторые СМИ «заранее хоронят» Заворотнюк. Мужчина пожелал семье певицы моральных и физических сил в этот непростой период.

«Самое главное, чтобы они (члены семьи Заворотнюк) были рядом с ней. Когда Жанночка уже уходила, она без сознания все время была. Но, когда подходил к ней Платон, у нее начинал учащаться пульс. Ей как-то легче становилось. Если так же маленький ребенок к ней будет подходить… Чтобы она чувствовала, что родственники рядом, что ее не забыли и не бросили», — посоветовал Копылов.

В 2019 году стало известно, что Заворотнюк тяжело больна. Сообщалось, что у звезды была обнаружена опухоль мозга.

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