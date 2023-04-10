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59 минут назад

Кендалл Дженнер заметили в платье 25-летней давности

Lenta.ru

Американскую модель Кендалл Дженнер заметили в наряде из линейки люксового бренда Chloe 25-летней давности. Соответствующие кадры опубликованы на ее странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Кендалл Дженнер заметили в платье 25-летней давности
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Знаменитость поделилась серией снимков и видео, на которых она запечатлена в шелковом платье длины макси голубого цвета с кружевным белым декором. Известно, что данный предмет гардероба впервые представили публике на показе весенне-летней коллекции упомянутого модного дома в 1998 году. Тогда в нем прошлась по подиуму манекенщица Наоми Кэмпбелл.

Согласно материалу Daily Mail, данное винтажное платье ранее продавалось на ресейл-платформе 1stdibs за 2328 евро (207 тысяч рублей).

Звёзды,Кендалл Дженнер,Наоми Кэмпбелл,
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