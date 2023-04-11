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Сын Валерии оказался под капельницей из-за отравления

Сыну певицы Валерии Арсению Шульгину потребовалась медицинская помощь после того, как он поел морепродукты. Об этом Арсений сообщил на своей странице в социальной сети.

Сын Валерии оказался под капельницей из-за отравления
© Лента.ру

Шульгин опубликовал фото, на которых он запечатлен с капельницей. По его словам, он отравился морепродуктами. Судя по кадрам, Шульгин проходит лечение дома, а не в стационаре.

«Гребешки и улитки не всегда бывают свежими. Такая вот история», — подписал свои снимки звездный наследник.

Арсений отметил, что сомневается, стоит ли разглашать информацию о месте, где ему подали блюдо из некачественных продуктов, так как не любит конфликтовать и скандалить. Поэтому он решил посоветоваться с подписчиками.

Арсений Шульгин — третий совместный ребенок Валерии и ее экс-супруга, продюсера Александра Шульгина.

В феврале о проблемах со здоровьем сообщила сама Валерия. Певица рассказала о перенесенной болезни и пожаловалась на невозможность узнать диагноз.

В сентябре прошлого года Валерия объявила о том, что останавливает свою концертную деятельность, а также переносит на следующий год все запланированные выступления. Она отметила, что планирует вернуться к концертной деятельности в следующем году, представив в апреле 2023-го свое юбилейное шоу.

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