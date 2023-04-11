Стужук, недавно родившая ребенка, вновь задумалась о беременности

София долгое время была замужем за блогером Дмитрием Стужуком, супруги воспитывали троих детей. Дмитрия не стало осенью 2020 года, мужчина скончался от осложнений, которые были вызваны коронавирусом.

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Сейчас София вышла замуж за бизнесмена Антона Левданских. Недавно супруги стали родителями, блогер родила дочь Василису. На двоих у пары пятеро детей, у предпринимателя есть ребенок от предыдущего брака.

Несмотря на хлопоты с новорожденным, возлюбленные уже задумываются о новой беременности.

«Хочет ли Антон сына? Это именно то, чего мы хотим прямо сейчас», - рассказала София в социальных сетях.