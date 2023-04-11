Стужук, недавно родившая ребенка, вновь задумалась о беременности

Блогер София Стужук, недавно родившая четвертого ребенка, вновь задумалась о беременности
София долгое время была замужем за блогером Дмитрием Стужуком, супруги воспитывали троих детей. Дмитрия не стало осенью 2020 года, мужчина скончался от осложнений, которые были вызваны коронавирусом.
Сейчас София вышла замуж за бизнесмена Антона Левданских. Недавно супруги стали родителями, блогер родила дочь Василису. На двоих у пары пятеро детей, у предпринимателя есть ребенок от предыдущего брака.
Несмотря на хлопоты с новорожденным, возлюбленные уже задумываются о новой беременности.
«Хочет ли Антон сына? Это именно то, чего мы хотим прямо сейчас», - рассказала София в социальных сетях.
Девушка призналась, что сын Давид уже вырос, а ей нравятся маленькие дети. Пара узаконила отношения через 11 дней после рождения Василисы.