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Райан Рейнольдс приобрел дом в уэльской деревне

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Американский актер Райан Рейнольдс купил дом в уэльской деревне Марфорд после того, как приобрел местный футбольный клуб. Об этом сообщает издание The Sun.

Райан Рейнольдс приобрел дом в уэльской деревне
© Лента.ру

Деревня Марфорд, где расположен приобретенный объект, находится недалеко от города Рексем, «на самой шикарной улице» Марфорда. Рейнольдс отдал за покупку дома 1,5 миллиона фунтов стерлингов (около 152,1 миллиона рублей). В нем есть четыре спальни, однако о других особенностях обустройства постройки, а также об ее интерьере ничего не известно.

Новость о покупке знаменитым актером дома вызвала большое оживление среди местных жителей, у которых прежде не было соседей из числа голливудских звезд. Кроме недавно приобретенного объекта Рейнольдс владеет домом в Нью-Йорке за 5,32 миллиона долларов (приблизительно 434,4 миллиона рублей).

В марте стало известно о том, что американский актер Скотт Байо, известный по роли Чачи Аркола в ситкоме «Счастливые дни», решил избавиться от дома в США. Артист и его бывшая жена Рене Байо выставили особняк в Лос-Анджелесе на продажу за 3,85 миллиона долларов (примерно 297,4 миллиона рублей).

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