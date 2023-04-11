Райан Рейнольдс приобрел дом в уэльской деревне

Американский актер Райан Рейнольдс купил дом в уэльской деревне Марфорд после того, как приобрел местный футбольный клуб. Об этом сообщает издание The Sun.

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Деревня Марфорд, где расположен приобретенный объект, находится недалеко от города Рексем, «на самой шикарной улице» Марфорда. Рейнольдс отдал за покупку дома 1,5 миллиона фунтов стерлингов (около 152,1 миллиона рублей). В нем есть четыре спальни, однако о других особенностях обустройства постройки, а также об ее интерьере ничего не известно.

Новость о покупке знаменитым актером дома вызвала большое оживление среди местных жителей, у которых прежде не было соседей из числа голливудских звезд. Кроме недавно приобретенного объекта Рейнольдс владеет домом в Нью-Йорке за 5,32 миллиона долларов (приблизительно 434,4 миллиона рублей).