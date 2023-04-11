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1 час назад

Дженнифер Гарнер призналась, почему не читает новости о Бене Аффлеке

Eva.ru

Некоторые артисты не могут смотреть фильмы со своим участием, а вот Дженнифер Гарнер не может читать новости и о бывшем муже. Ее угнетают как плохие, так и хорошие публикации о Бене Аффлеке.

Гарнер призналась, почему не читает новости об Аффлеке
Фото: Eva.ruEva.ru

После воссоединения Бена Аффлека и Дженнифер Лопес мир, кажется, окончательно позабыл, что много лет рядом с актером была другая Дженнифер — Гарнер, которая родила ему троих детей, всеми силами старалась помочь ему побороть алкогольную зависимость и прощала измены. Что же сегодня чувствует актриса, сумевшая пожертвовать многим ради семьи и оказавшаяся в глазах всего мира в роли запасного варианта для Бена после его разрыва с богиней Дженнифер Лопес?

Как ни крути история любви Лопес и Аффлека длиной более 20 лет никого не смогла оставить равнодушным. Не смогла избежать сплетен и бывшая жена актера. Правда на прямые вопросы прессы о своих эмоциях Гарнер по привычке отшучивается и обаятельно улыбается. А в недавнем интервью Stellar Magazine все-таки призналась, что не читает новости об Аффлеке. Более того, она очень старается избегать любой информации о бывшем муже, появляющейся в СМИ. По словам знаменитости, заявления таблоидов часто выбивают ее из колеи. И не важно хорошие это новости или плохие.

«Не хочу видеть, как кто-то из моей семьи превращается в мем. Хотя уверена, что он вполне этого достоин», — иронично пояснила свою позицию актриса, вспомнив как часто печальное выражение лица Бена высмеивают в сети интернет-пользователи.

Напомним, что у Гарнер и Аффлека трое общих детей — 17-летняя Вайолет, 13-летняя Серафина и 10-летний Сэмюэл. Знаменитости познакомились на съемках фильма «Перл-Харбор» в 2000 году, однако отношения между ними завязались лишь спустя два года на съемочной площадке картины «Сорвиголова». В 2015 году артисты разошлись, развод оформили в 2018-м.

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