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59 минут назад

Известная 57-летняя актриса показала фигуру в бикини

Lenta.ru

Известная британская актриса, дизайнер и модель Элизабет Херли снялась в откровенном образе во время отдыха на Мальдивах. Соответствующие фото появились в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Известная 57-летняя актриса показала фигуру в бикини
Фото: Lenta.ruLenta.ru

57-летняя звезда предстала на размещенных кадрах в белом бикини собственного бренда Elizabeth Hurley Beach. Оно состояло из топа с треугольными чашками, соединенными между собой металлической перемычкой, и трусов с фурнитурой из подобного материала. Знаменитость позировала на фоне тропической растительности, повернувшись к камере лицом, а также показала фигуру сбоку. Артистка дополнила образ макияжем в нюдовой гамме и распустила волосы.

Поклонники оценили внешность Херли в комментариях.

«Какая женщина», «Никогда не стареет», «Понятия не имею, как ты это делаешь, но ты прекрасна», «Настоящая богиня», «Выглядишь потрясающе, лучше, чем когда-либо», — отметили поклонники.

Ранее немецкая супермодель, актриса и телеведущая Хайди Клум снялась в откровенном виде в честь католической Пасхи и была обругана в сети. На размещенном кадре 49-летняя знаменитость позирует топлес в черных плавках, прикрыв руками обнаженную грудь. Свой образ она дополнила кроличьими ушами, распустив при этом волосы.

Звёзды,Элизабет Херли,Хайди Клум,
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