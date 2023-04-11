Известная 57-летняя актриса показала фигуру в бикини

Известная британская актриса, дизайнер и модель Элизабет Херли снялась в откровенном образе во время отдыха на Мальдивах. Соответствующие фото появились в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

57-летняя звезда предстала на размещенных кадрах в белом бикини собственного бренда Elizabeth Hurley Beach. Оно состояло из топа с треугольными чашками, соединенными между собой металлической перемычкой, и трусов с фурнитурой из подобного материала. Знаменитость позировала на фоне тропической растительности, повернувшись к камере лицом, а также показала фигуру сбоку. Артистка дополнила образ макияжем в нюдовой гамме и распустила волосы.

Поклонники оценили внешность Херли в комментариях.

«Какая женщина», «Никогда не стареет», «Понятия не имею, как ты это делаешь, но ты прекрасна», «Настоящая богиня», «Выглядишь потрясающе, лучше, чем когда-либо», — отметили поклонники.