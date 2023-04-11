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Подписчики в восторге от новой фотосессии Валентины Ивановой с обнаженной грудью

Девушка Тимати в личном блоге обычно немногословна. Да и к чему слова, если фотографии Валентины Ивановой все за себя говорят сами? Очередная порция снимков, на которых она предстала обнаженной, появилась в инстаграме*. Валя сохранила главную интригу, прикрыв грудь руками. Отметим, что модели здорово удается привлечь внимание подписчиков, не перебарщивая. Вот что значит профессионализм!

Подписчики в восторге от новой фотосессии Валентины Ивановой
© Super.ru
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«Вроде голое тело, а никакой пошлости, only грация», — отметил один комментатор. «Шикарная женщина, королева», — не сдерживал эмоций другой.

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Ну а огонечков под постом по пальцам не сосчитать. Никогда не устанем говорить, как же повезло Тимати. Кстати, их отношения, судя по всему, вышли на следующий уровень. На открытии очередного проекта возлюбленного — Gucci Cafe — модель засветила кольцо на безымянном пальце. Уже предвкушаем снимки Вали в свадебном платье.

* Запрещен в РФ.

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