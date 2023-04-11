Подписчики в восторге от новой фотосессии Валентины Ивановой

Девушка Тимати в личном блоге обычно немногословна. Да и к чему слова, если фотографии Валентины Ивановой все за себя говорят сами? Очередная порция снимков, на которых она предстала обнаженной, появилась в инстаграме*. Валя сохранила главную интригу, прикрыв грудь руками. Отметим, что модели здорово удается привлечь внимание подписчиков, не перебарщивая. Вот что значит профессионализм!