Подписчики в восторге от новой фотосессии Валентины Ивановой с обнаженной грудью
Девушка Тимати в личном блоге обычно немногословна. Да и к чему слова, если фотографии Валентины Ивановой все за себя говорят сами? Очередная порция снимков, на которых она предстала обнаженной, появилась в инстаграме*. Валя сохранила главную интригу, прикрыв грудь руками. Отметим, что модели здорово удается привлечь внимание подписчиков, не перебарщивая. Вот что значит профессионализм!
«Вроде голое тело, а никакой пошлости, only грация», — отметил один комментатор. «Шикарная женщина, королева», — не сдерживал эмоций другой.
Ну а огонечков под постом по пальцам не сосчитать. Никогда не устанем говорить, как же повезло Тимати. Кстати, их отношения, судя по всему, вышли на следующий уровень. На открытии очередного проекта возлюбленного — Gucci Cafe — модель засветила кольцо на безымянном пальце. Уже предвкушаем снимки Вали в свадебном платье.
* Запрещен в РФ.