Бывшая «мисс Вселенная» показала фигуру в бикини

Знаменитая модель и актриса Оливия Калпо порадовала своих поклонников. Победительница конкурсов «Мисс США — 2012» и «Мисс Вселенная — 2012» опубликовала в своем аккаунте в соцсетях откровенные фото.

© Соцсети

На снимках, которые вызвали восхищение у фанатов, 30-летняя звезда позирует на фоне гор в белом слитном купальнике с V-образным декольте до пупка и многочисленными завязками. Она также дополнила свой образ широкополой шляпой и макияжем в нейтральных оттенках.

Соцсети

Подписчики не смогли остаться равнодушными и выразили свои восторги в комментариях, называя Калпо "совершенством" и "королевой". «Я никогда не видела никого красивее, чем вы», «Просто королева», — признался фолловер.