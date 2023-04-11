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Бывшая «мисс Вселенная» Оливия Калпо показала фигуру в бикини

Знаменитая модель и актриса Оливия Калпо порадовала своих поклонников. Победительница конкурсов «Мисс США — 2012» и «Мисс Вселенная — 2012» опубликовала в своем аккаунте в соцсетях откровенные фото.

Бывшая «мисс Вселенная» показала фигуру в бикини
© Соцсети

На снимках, которые вызвали восхищение у фанатов, 30-летняя звезда позирует на фоне гор в белом слитном купальнике с V-образным декольте до пупка и многочисленными завязками. Она также дополнила свой образ широкополой шляпой и макияжем в нейтральных оттенках.

56-летняя Холли Берри показала фигуру в бикини

Соцсети

Подписчики не смогли остаться равнодушными и выразили свои восторги в комментариях, называя Калпо "совершенством" и "королевой". «Я никогда не видела никого красивее, чем вы», «Просто королева», — признался фолловер.

Ранее мы писали о том, что Бритни Спирс опубликовала откровенное видео в бикини.

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