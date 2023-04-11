Фиби Дайневор застали на свидании с актером-красавчиком

Обаятельная 27-летняя актриса, сыгравшая Дафну в популярном сериале от Netflix, похоже, наконец распахнула свое сердце для новых отношений.

© Кадр из сериала «Бриджертоны»

После романа (естественно, не долгосрочного) с Питом Дэвидсоном в 2021-м и коротких отношений с Эндрю Гарфилдом в конце прошлого года, на личном фронте Дайневор воцарилось затишье. Но около месяца назад начали ходить слухи, что актриса покорила еще одного звездного красавца — американца Камерона Фуллера (прославившегося главной ролью в фильме «Последний корабль»).

Похоже парочка стоит в шаге от того, чтобы перестать скрывать свои отношения. Как сообщает Daily Mail, на днях папарацци подловили влюбленных голубков на улицах Лондона.

Фиби и Камерон мило держались за руки и буквально не отходили друг от друга. А что лучше всего говорит о серьезности их отношений, так это то, что рядом с влюбленными шел отец актера и именитый кинопродюсер Брэдли Фуллер. Что же, знакомство с родителями, видимо, уже состоялось — ждем пару на красной дорожке!

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