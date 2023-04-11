Жена Гуфа объяснила, почему рэпер не разрешает показывать их дочь

Вчера, отвечая на вопросы подписчиков, жена рэпера Гуфа Юлия Долматова рассказала, почему она до сих пор не показала лицо их дочери Тины. Как оказалось, идея скрывать малышку от глаз подписчиков принадлежит не самой Юлии, а супругу. Кто бы мог подумать? По словам девушки, Алексей (настоящее имя артиста) — суеверный человек, и у него свои представления о том, когда можно и нужно показаться ребенка общественности в Сети. И время еще не пришло.