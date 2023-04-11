$79.50+0.1487.10+0.37
20 минут назад

Жена Гуфа объяснила, почему рэпер не разрешает показывать их дочь

Super.ru

Вчера, отвечая на вопросы подписчиков, жена рэпера Гуфа Юлия Долматова рассказала, почему она до сих пор не показала лицо их дочери Тины. Как оказалось, идея скрывать малышку от глаз подписчиков принадлежит не самой Юлии, а супругу. Кто бы мог подумать? По словам девушки, Алексей (настоящее имя артиста) — суеверный человек, и у него свои представления о том, когда можно и нужно показаться ребенка общественности в Сети. И время еще не пришло.

Жена Гуфа объяснила, почему рэпер не разрешает показывать их дочь
Фото: Super.ruSuper.ru

«Леша — суеверный человек и хочет, чтобы ее (дочь) увидели, когда она станет чуть старше», — написала Юлия.

Super.ru

К слову, мама почти годовалой Тины уже не раз грозилась вот-вот опубликовать ее снимки без стикеров и не со спины: мол, все, нет сил скрывать такую красоту. Насколько мы помним, впервые об этом Юлия заговорила в преддверии исполнения малышке шести месяцев. Но, как видим, пока этого не случилось. В мае семейство артиста отметит первую круглую дату дочери — 1 год. Может быть, тогда суровый рэпер снимет свой запрет и фанаты смогут хотя бы на фото оценить внешнее сходства Тины со звездным отцом?

* Запрещен в РФ.

Звёзды,Гуф,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий