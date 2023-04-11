Жена Гуфа объяснила, почему рэпер не разрешает показывать их дочь

Вчера, отвечая на вопросы подписчиков, жена рэпера Гуфа Юлия Долматова рассказала, почему она до сих пор не показала лицо их дочери Тины. Как оказалось, идея скрывать малышку от глаз подписчиков принадлежит не самой Юлии, а супругу. Кто бы мог подумать? По словам девушки, Алексей (настоящее имя артиста) — суеверный человек, и у него свои представления о том, когда можно и нужно показаться ребенка общественности в Сети. И время еще не пришло.
«Леша — суеверный человек и хочет, чтобы ее (дочь) увидели, когда она станет чуть старше», — написала Юлия.
К слову, мама почти годовалой Тины уже не раз грозилась вот-вот опубликовать ее снимки без стикеров и не со спины: мол, все, нет сил скрывать такую красоту. Насколько мы помним, впервые об этом Юлия заговорила в преддверии исполнения малышке шести месяцев. Но, как видим, пока этого не случилось. В мае семейство артиста отметит первую круглую дату дочери — 1 год. Может быть, тогда суровый рэпер снимет свой запрет и фанаты смогут хотя бы на фото оценить внешнее сходства Тины со звездным отцом?
* Запрещен в РФ.