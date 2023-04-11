Екатерина Варнава закрутила роман с Сергеем Капковым

А бывший муж артистки встречается с экс-супругой государственного деятеля.

Фото: Womanhit Womanhit

Актриса Екатерина Варнава в прошлом году рассталась с режиссером Александром Молочниковым. Они развелись спустя несколько дней после заключения брака.

А сейчас появились слухи, что артистка закрутила роман с государственным деятелем Сергеем Капковым. Еще пару недель назад знаменитостей видели вместе в Тель-Авиве. Отмечалось, что Сергей гладил руку Екатерины, и они романтично общались друг с другом.