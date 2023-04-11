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1 час назад

Екатерина Варнава закрутила роман с Сергеем Капковым

WomanHit.ru

А бывший муж артистки встречается с экс-супругой государственного деятеля.

Екатерина Варнава закрутила роман с Сергеем Капковым
Фото: WomanhitWomanhit

Актриса Екатерина Варнава в прошлом году рассталась с режиссером Александром Молочниковым. Они развелись спустя несколько дней после заключения брака.

А сейчас появились слухи, что артистка закрутила роман с государственным деятелем Сергеем Капковым. Еще пару недель назад знаменитостей видели вместе в Тель-Авиве. Отмечалось, что Сергей гладил руку Екатерины, и они романтично общались друг с другом.

Напомним, Капков два года назад развелся с Софьей Гудковой. Также пресса писала, что сейчас женщина находится в отношениях с экс-супругом Варнавы.

Звёзды,Сергей Капков,Екатерина Варнава,Александр Молочников,
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