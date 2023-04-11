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6 минут назад

Сын певицы Валерии пожаловался на проблемы со здоровьем

Мослентаиещё 1

На проблемы со здоровьем пожаловался на личной странице в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), сын певицы Валерии, предприниматель Арсений Шульгин. Он рассказал, что отравился морепродуктами в ресторане в центре Москвы.

Сын певицы Валерии пожаловался на проблемы со здоровьем
Фото: МослентаМослента

«Гребешки и улитки на Патриках не всегда бывают свежими. Такая вот история», — прокомментировал видео Шульгин, в котором запечатлено, что он лежит на диване. В его руку вставлен катетер от капельницы.

Также сын Валерии поинтересовался у подписчиков, стоит ли ему раскрывать подробности инцидента. По его словам, он не конфликтный и не скандальный человек.

Звёзды,Арсений Шульгин,Валерия,
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