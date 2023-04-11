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Телеведущая Ляйсан Утяшева рассказала, как относится к общению мужа с другими женщинами

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Телеведущая Ляйсан Утяшева не ревнует мужа, комика Павла Волю, к другим женщинам, в том числе в Comedy Club. Об этом она высказалась в личном блоге в социальных сетях.

По словам Утяшевой, она не склонна к ревновти, поскольку "сильно и давно" повзрослела. Помимо этого, ведущая считает, что в Comedy Club ревновать Павла Волю не к кому.

Павел Воля и Ляйсан Утяшева женаты с 2012 года. У них двое детей: десятилетний Роберт и восьмилетняя София. Хотя в интернете неоднократно появлялись слухи о расставании пары, супруги их опровергали.

Телеведущая Ляйсан Утяшева показала фото, на котором весит на 19 кг больше

Ранее стало известно, что Утяшева и Воля вместе будут вести шоу "Выжить в Дубае".

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