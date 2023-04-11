Стилист Карцев назвал самую капризную российскую знаменитость

Победительница второго сезона музыкального телешоу «Фабрика звезд» Полина Гагарина даст фору любой российской знаменитости по части капризности. Такое мнение высказал стилист Гоша Карцев. Эксперт в области моды признался, что исполнительница песни «Спектакль окончен» — одна из самых проблемных знаменитостей, с которыми ему доводилось работать. «Потому что это девочка — там больше нюансов. С парнями все проще», — сказал он в интервью журналисту Карену Адамяну. Карцев также отметил, что ему было приятно работать с российскими футболистами. В их числе оказались Андрей Аршавин, Вячеслав Малафеев, Анатолий Тимощук и Александр Кержаков.