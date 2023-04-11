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48 минут назад

Стилист Гоша Карцев назвал певицу Полину Гагарину самой капризной звездой в России

Слово и Делоиещё 1

Победительница второго сезона музыкального телешоу «Фабрика звезд» Полина Гагарина даст фору любой российской знаменитости по части капризности. Такое мнение высказал стилист Гоша Карцев. Эксперт в области моды признался, что исполнительница песни «Спектакль окончен» — одна из самых проблемных знаменитостей, с которыми ему доводилось работать. «Потому что это девочка — там больше нюансов. С парнями все проще», — сказал он в интервью журналисту Карену Адамяну. Карцев также отметил, что ему было приятно работать с российскими футболистами. В их числе оказались Андрей Аршавин, Вячеслав Малафеев, Анатолий Тимощук и Александр Кержаков.

Стилист Карцев назвал самую капризную российскую знаменитость
Фото: Лента.руЛента.ру
Звёзды,Карен Адамян,Анатолий Тимощук,Вячеслав Малафеев,Андрей Аршавин,Полина Гагарина,Александр Кержаков,
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