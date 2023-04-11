57-летняя Элизабет Херли показала фигуру в купальнике
Британская актриса, дизайнер и модель Элизабет Херли опубликовала серию фотографий в бикини.
Снимками звезда поделилась с подписчиками своих социальных сетей.
57-летняя Элизабет Херли выложила в личном блоге фотографии, сделанные во время отпуска на Мальдивских островах.
На снимках актриса позирует на фоне тропических деревьев в миниатюрном белом купальнике собственного бренда.
Для фотосессии звезда сделала небрежную укладку и легкий макияж с акцентом на глаза.
"Потрясающая", "Просто идеальная", "Выглядишь невероятно красиво", "Сексуальная и очаровательная", – восхитились в комментариях поклонники актрисы.
В 2005 году актриса запустила собственный бренд купальников Elizabeth Hurley Beach.
"Я решила заняться пляжной одеждой не только потому, что всегда была одержима одеждой для отдыха, но и потому, что это та область, где женщины, независимо от формы или размера, могут либо выглядеть потрясающе, либо никак. Я хотела разработать курортные коллекции, которые заставят женщин чувствовать себя великолепно в любом возрасте", - рассказала Элизабет Херли.
Дизайн всех моделей Элизабет Херли придумывает сама. Ранее сообщалось, что супермодель Паулина Поризкова снялась обнаженной в постели по случаю 58-летия.