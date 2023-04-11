Буланова поделилась подробностями предстоящей свадьбы

Торжество состоится уже летом.

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54-летняя певица Татьяна Буланова скоро выйдет замуж за своего молодого возлюбленного, 35-летнего теннисиста Валерия Руднева. Артистка рассказала, что торжество состоится летом.

Знаменитость отметила, что подготовкой к свадьбе занимается ее жених. Причиной этому стал сильно загруженный рабочий график Татьяны.

«И замуж, и концерты. Все как у всех», — цитируют слова артистки портал 5-tv.ru.

Также Буланова похвасталась помолвочным кольцом — на нем красуются бриллианты и танзанит. Звезда добавила, что обручальные кольца они еще не приобрели, однако свадебное платье певица давно себе купила.

Всего на торжестве будет 80—85 гостей, среди которых есть певица Анна Семенович.

«Я знаю место проведения и дату. Знаю гостей, но не всех», — подчеркнула Татьяна.