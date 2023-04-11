Зендая и Том Холланд устроили свидание во дворце в Лондоне

"Мне нравится его британский акцент, но как бы Том ни пытался мне объяснить, я никогда не пойму рифмованный сленг. Вроде я поняла концепцию — но какое отношение яблоки и груши имеют к ступенькам? Это мило, когда он говорит мне разные фразы, но я действительно не понимаю", — рассказала она в интервью The Sun.