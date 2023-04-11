Зендая и Том Холланд устроили свидание во дворце в Лондоне
Актеры Зендая и Том Холланд устроили свидание во дворце Хемптон-корт в Лондоне. Об этом сообщает Daily Mail.
Экскурсовод Трэйси Борман выложил в Twitter фотографию с Зендаей и Томом Холландом и рассказал, что был рад прогуляться с ними по Хемптон-корту в Лондоне.
"У меня было несколько особенных моментов в исторических королевских дворцах, но этот должен считаться одним из лучших в моей жизни", — поделился он.
На опубликованном снимке Зендая предстала в двубортном пальто песочного цвета, которое дополнила шарфом и сумкой через плечо. Том Холланд был одет в темно-синий пиджак, белую футболку и джинсы.
Накануне Зендая дала редкий комментарий об отношениях с Томом Холландом.
"Мне нравится его британский акцент, но как бы Том ни пытался мне объяснить, я никогда не пойму рифмованный сленг. Вроде я поняла концепцию — но какое отношение яблоки и груши имеют к ступенькам? Это мило, когда он говорит мне разные фразы, но я действительно не понимаю", — рассказала она в интервью The Sun.
Актеры познакомились на съемках фильма "Человек-паук: Возвращение домой" в 2016 году, однако об их романе стало известно пятью годами позже.
В декабре 2022 года в социальных сетях появилась информация о помолвке пары. Впрочем, никто из них не подтвердил этот слух, а мать Зендаи и вовсе обратилась к поклонникам дочери с просьбой остерегаться кликбейта.