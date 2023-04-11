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Роза Сябитова сообщила, что больше не будет делать пластические операции

Телеведущая Роза Сябитова сообщила в беседе с lady.mail.ru, что больше не собирается пользоваться услугами пластических хирургов.

Сябитова больше не будет делать пластические операции
© Газета.Ru

Сябитова заявила, что уже сделала все пластические операции, которые хотела и те, что были необходимы по медицинским показаниям. Она объяснила, что ее кожа перестала быть эластичной. Также звезда не переносит наркозы.

Сваха поддерживает красоту своего лица с помощью домашних средств. Сябитова призналась, что хочет стареть, как балерина Майя Плисецкая.

"И хотя Плисецкая уделяла большое внимание своей внешности, она не боялась появляться на важных мероприятиях совершенно без макияжа. И такая смелость не только не подмочила репутацию Плисецкой, но наоборот, возвысила ее в глазах общественности. Грация и стройность значили для нее намного больше, чем появление морщин", - заявила Сябитова.

Ведущая отметила, что старение неизбежно, однако она не боится показывать свой истинный возраст. По словам звезды, она молода душой и сердцем.

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