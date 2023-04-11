Турецкий актер Керем Бюрсин, известный по сериалу "Постучись в мою дверь", закрутил новый роман. Его избранницей стала популярный блогер Мехтап Алгюль. Об этом сообщает CNN Турция.

Стоит отметить, что ни сами звезды, ни их представители пока не комментировали сообщения о романе.

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