Турецкий актер Керем Бюрсин, известный по сериалу "Постучись в мою дверь", закрутил новый роман. Его избранницей стала популярный блогер Мехтап Алгюль. Об этом сообщает CNN Турция.
Стоит отметить, что ни сами звезды, ни их представители пока не комментировали сообщения о романе.
До этого долгое время Бюрсин состоял в отношениях с коллегой по сериалу "Постучись в мою дверь" Ханде Эрчел. Однако в 2022 году стало известно о разрыве пары.
Ранее "Рамблер" показывал, как в начале карьеры выглядел звезда "Постучись в мою дверь" Керем Бюрсин.