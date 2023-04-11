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57 минут назад

Звезда "Постучись в мою дверь" Керем Бюрсин закрутил новый роман

Мария Иглина

Турецкий актер Керем Бюрсин, известный по сериалу "Постучись в мою дверь", закрутил новый роман. Его избранницей стала популярный блогер Мехтап Алгюль. Об этом сообщает CNN Турция.

Стоит отметить, что ни сами звезды, ни их представители пока не комментировали сообщения о романе.

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Как в начале карьеры выглядела звезда "Постучись в мою дверь" Ханде Эрчел

До этого долгое время Бюрсин состоял в отношениях с коллегой по сериалу "Постучись в мою дверь" Ханде Эрчел. Однако в 2022 году стало известно о разрыве пары.

Ранее "Рамблер" показывал, как в начале карьеры выглядел звезда "Постучись в мою дверь" Керем Бюрсин.

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