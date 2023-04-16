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Правда ли, что у Памелы Андерсон русские корни

Памела Дениз Андерсон — канадско-американская актриса и модель. Она стала всемирно известной благодаря телесериалу Спасатели Малибу. Андерсон также известна как модель, позировавшая для журнала Playboy. Она считалась секс-символом США в 1990-х годах.

Правда ли, что у Памелы Андерсон русские корни
© Legion-media.ru

Памела родилась 1 июля 1967 года в канадском городке Ледисмит, Британская Колумбия. Будущая звезда родилась в обычной рабочей семье. Ее отец, Барри Андерсон, был мастером по ремонту печей, а мать Кэрол Гроско работала официанткой.

Интересно, что Андерсон, действительно, имеет русское происхождение, поскольку ее прабабушка по материнской линии эмигрировала из России. Кроме того, ее дед по отцовской линии был общественным деятелем в диаспоре финских эмигрантов.

В своем официальном аккаунте в Twitter Памела писала:

"Я горжусь своими русскими корнями и чем старше становлюсь, тем больше замечаю, что становлюсь похожа на мамину маму".

При этом Памела не раз посещала Россию и во время ее визита в Москву в 2016 году, на пресс-конференции, посвященной защите диких животных, Памела спросила, насколько сложно получить российское гражданство. Андерсон призналась, что эта идея кажется ей разумной, потому что в ней течет и русская кровь.

"Я люблю Россию, люблю сюда приезжать, я почувствовала родство с русской культурой!... Мне нравится, что русские любят идти до конца!", — заявила Памела.

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