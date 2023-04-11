Некоторое время назад певица Лолита Милявская показала поклонникам свою фигуру, видео артистка опубликовала в социальных сетях. Подписчики обратили внимание на рубец на животе певицы и заподозрили ее в липосакции. Лолита, в свою очередь, развеяла слухи и раскрыла причину появления шрама, сообщает "Пятый канал".

Так, по словам артистки, этот шрам – результат лапароскопической операции, которую Лолита перенесла в 1996 году из-за внематочной беременности.