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Певица Лолита объяснила, откуда у нее шрам на животе

Некоторое время назад певица Лолита Милявская показала поклонникам свою фигуру, видео артистка опубликовала в социальных сетях. Подписчики обратили внимание на рубец на животе певицы и заподозрили ее в липосакции. Лолита, в свою очередь, развеяла слухи и раскрыла причину появления шрама, сообщает "Пятый канал".

Так, по словам артистки, этот шрам – результат лапароскопической операции, которую Лолита перенесла в 1996 году из-за внематочной беременности.

Зависимость и интим после 50: Лолита раскрыла все свои секреты

Известно, что внематочную беременность вызвало переохлаждение. Тогда Лолита снимала в клипе и ей пришлось плавать в аквариуме с живыми осетрами, где температура воды составляла всего 10 градусов. Режиссер предлагал отказаться от этой идеи, но певица решила пойти на риск.

Ранее 59-летняя Лолита рассказала об отношениях с новым бойфрендом.

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