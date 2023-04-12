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50 минут назад

Кендалл Дженнер уличили в очередной пластической операции

Super.ru

Клан Кардашьян-Дженнер никогда не славился естественностью. Все взрослые члены семейства уже прибегли к трансформациям, чего только стоят глобальные изменения во внешности 25-летней Кайли Дженнер.

Кендалл Дженнер уличили в очередной пластической операции
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Мода на бодипозитив немного утолила пыл семейки, в Сети даже начали появляться честные фото Ким Кардашьян от папарацци, с которыми прежде ей удавалось договариваться. Разумеется, не бесплатно. Но длилось это недолго. Кардашьян-Дженнер, кажется, никогда не изменят своим принципам.

На днях одна из сестер — Кендалл Дженнер — опубликовала в соцсетях очередную порцию горячих снимков, но плоский живот и подтянутые ноги поклонников уже не удивили. Ягодицы — вот на чем сосредоточились комментаторы.

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Очевидно, что звезда ждала позитивной реакции, но не тут-то было.

«Она сделала попу, как и ее сестры», — подметила подписчица. «Напоминаю, что многие женщины этой семьи сделали операцию. Не позволяйте им придумывать стандарты красоты», — добавил еще один пользователь Сети. «Вижу, что кто-то сделал себе задницу», — не постеснялся в выражениях третий.

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Комментарии хейтеров явно не беспокоят селебрити. Но холивар из-за бровей ее коллеги Селены Гомес показал, что естественность и любовь к себе — главный тренд, который может даже сделать тебя самой популярной женщиной соцсети. Поэтому, Кендалл, задумайся.

Звёзды,Пластические операции,Кендалл Дженнер,Ким Кардашьян,
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