Сестру Кардашьян сравнили с пенсионеркой из-за наряда на Пасху

Американская телезвезда, предпринимательница Кортни Кардашьян поделилась новыми фото в честь Пасхи и подверглась критике в сети. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

43-летняя знаменитость опубликовала снимки, на которых она позирует в кружевном бюстгальтере в сочетании с розовым костюмом. На размещенных кадрах видно, что наряд бизнесвумен состоял из блузы с рюшами и глубоким декольте и юбки длины макси с цветочным принтом. При этом ее волосы были собраны в пучок, а из аксессуаров на ней — солнцезащитные очки.