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2 часа назад

Сестру Кардашьян сравнили с пенсионеркой из-за наряда на Пасху

Lenta.ru

Американская телезвезда, предпринимательница Кортни Кардашьян поделилась новыми фото в честь Пасхи и подверглась критике в сети. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Сестру Кардашьян сравнили с пенсионеркой из-за наряда на Пасху
Фото: Lenta.ruLenta.ru

43-летняя знаменитость опубликовала снимки, на которых она позирует в кружевном бюстгальтере в сочетании с розовым костюмом. На размещенных кадрах видно, что наряд бизнесвумен состоял из блузы с рюшами и глубоким декольте и юбки длины макси с цветочным принтом. При этом ее волосы были собраны в пучок, а из аксессуаров на ней — солнцезащитные очки.

Подписчики не оценили внешний вид сестры Ким Кардашьян и сравнили ее с пенсионеркой в комментариях под постом.

«Ощущение пенсионного возраста», «Моя бабуля одевается так же», «Какой страшный наряд», «Ужасно выглядишь», «Образ бабушки», — высказывались фанаты.

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