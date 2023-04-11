$82.18+2.6889.73+2.63
37 минут назад

Лолита показала, как стал выглядеть Федор Бондарчук после свадьбы

Слово и Дело

Певица Лолита опубликовала видео с режиссером Федором Бондарчуком. Пользователи Сети заметили, как сильно изменился кинодеятель после свадьбы.

Лолита показала, как стал выглядеть Федор Бондарчук после свадьбы
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Лолита решила поделиться совместным видео с режиссером, у которого снялась в фильме «Актрисы». Пользователи Сети заметили, как Бондарчук изменился после свадьбы с Паулиной Андреевой. Кинодеятель заметно похудел и стал выглядеть моложе.

«Есть люди, которые моложе меня, но язык не поворачивается назвать их только по имени. Федор Сергеевич Бондарчук, спасибо вам за возможность быть частью "Актрис"», — подписала короткий ролик артистка на своей странице в соцсети.

Соцсети

Лолита снялась в фильме «Актрисы» Бондарчука. Певица исполнила роль директора школы.

Звёзды,Федор Бондарчук,Паулина Андреева,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий