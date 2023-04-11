Лолита показала, как стал выглядеть Федор Бондарчук после свадьбы

Певица Лолита опубликовала видео с режиссером Федором Бондарчуком. Пользователи Сети заметили, как сильно изменился кинодеятель после свадьбы.
Лолита решила поделиться совместным видео с режиссером, у которого снялась в фильме «Актрисы». Пользователи Сети заметили, как Бондарчук изменился после свадьбы с Паулиной Андреевой. Кинодеятель заметно похудел и стал выглядеть моложе.
«Есть люди, которые моложе меня, но язык не поворачивается назвать их только по имени. Федор Сергеевич Бондарчук, спасибо вам за возможность быть частью "Актрис"», — подписала короткий ролик артистка на своей странице в соцсети.
Лолита снялась в фильме «Актрисы» Бондарчука. Певица исполнила роль директора школы.