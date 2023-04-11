Дуэйн «Скала» Джонсон рассказал о способе справляться с неприятностями

Известный американский актер Дуэйн «Скала» Джонсон признался, что справляется с проблемами и нервным перенапряжением при помощи интенсивных физических нагрузок. На его способ избавиться от стресса обратило внимание издание Daily Mail.

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50-летний актер рассказал, что, когда на него «обрушиваются неожиданные неприятности», он всегда идет в спортзал. Силовые нагрузки позволяют ему не только поддерживать впечатляющую физическую форму, но и способствуют избавлению от негативных мыслей и стресса.