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32 минуты назад

Дуэйн «Скала» Джонсон рассказал о способе справляться с неприятностями

Lenta.ru

Известный американский актер Дуэйн «Скала» Джонсон признался, что справляется с проблемами и нервным перенапряжением при помощи интенсивных физических нагрузок. На его способ избавиться от стресса обратило внимание издание Daily Mail.

Дуэйн «Скала» Джонсон рассказал о способе справляться с неприятностями
Фото: Lenta.ruLenta.ru

50-летний актер рассказал, что, когда на него «обрушиваются неожиданные неприятности», он всегда идет в спортзал. Силовые нагрузки позволяют ему не только поддерживать впечатляющую физическую форму, но и способствуют избавлению от негативных мыслей и стресса.

После долгого и тяжелого рабочего дня Джонсон может пойти в зал даже в полтретьего ночи. По его словам, для него это непривычное время для занятий спортом, и тело совершенно не хочет тренироваться посреди ночи, однако иногда это «чертовски необходимо» для психики.

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