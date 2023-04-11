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18 минут назад

Дрю Бэрримор рассказала о первых симптомах климакса

Lenta.ru

Американская актриса Дрю Бэрримор заявила, что не хочет чувствовать себя старой из-за появившихся симптомов климакса. О переживаниях, связанных с периодом менопаузы, знаменитость рассказала во время записи передачи для Oprah Daily, пишет издание People.

Дрю Бэрримор рассказала о первых симптомах климакса
Фото: Lenta.ruLenta.ru

48-летняя актриса отметила, что слово «менопауза» имеет отталкивающий смысл для потенциальных партнеров. Ощутив первые симптомы надвигающегося климакса, Бэрримор, по ее признанию, стала переживать, что теперь ее будут воспринимать на свиданиях старой.

«Я чувствую себя очень уверенно, как обычно, и я хочу оставаться той, кем являюсь», — сказала исполнительница.

Она предложила придумать менопаузе новое название, чтобы избавиться от негативных ассоциаций и придать слову более сексуальное, забавное и безопасное значение.

«Если ты говоришь о менопаузе ты чувствуешь себя как старая, сухая ветошь. Это клеймо должно исчезнуть», — добавила Бэрримор.

В марте Дрю Бэрримор испытала первый яркий симптом менопаузы во время записи телешоу. Впечатлениями актриса поделилась с приглашенными в студию коллегами Дженнифер Энистон и Адамом Сэндлером.

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