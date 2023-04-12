Американская певица Ариана Гранде ответила на критику своей фигуры. Об этом сообщает Mirror.
29-летняя Ариана Гранде высказалась в адрес подписчиков, упрекнувших ее тем, что раньше она якобы выглядела лучше.
Вспоминая себя прошлую, певица заявила, что находилась в "нездоровой версии своего тела".
"Я принимала много антидепрессантов, плохо питалась и буквально была на дне, когда находилась в том теле, которое вы считаете здоровым", — призналась она.
Исполнительница попросила поклонников быть "нежнее друг с другом и с самими собой". По ее словам, комментировать чью-либо внешность неправильно, притом неважно, в каком ключе — позитивном или негативном.