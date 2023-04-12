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14 минут назад

Ариана Гранде ответила на критику своей фигуры

Газета.Ru

Американская певица Ариана Гранде ответила на критику своей фигуры. Об этом сообщает Mirror.

Ариана Гранде ответила на критику своей фигуры
Фото: Газета.RuГазета.Ru

29-летняя Ариана Гранде высказалась в адрес подписчиков, упрекнувших ее тем, что раньше она якобы выглядела лучше.

Вспоминая себя прошлую, певица заявила, что находилась в "нездоровой версии своего тела".

"Я принимала много антидепрессантов, плохо питалась и буквально была на дне, когда находилась в том теле, которое вы считаете здоровым", — призналась она.

Исполнительница попросила поклонников быть "нежнее друг с другом и с самими собой". По ее словам, комментировать чью-либо внешность неправильно, притом неважно, в каком ключе — позитивном или негативном.

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