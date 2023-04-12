Андрей Чадов намекнул на тайную свадьбу

Актер показал свою избранницу.
42-летний Андрей Чадов в 2019 году заявил, что больше не одинок. Его новой избранницей стала девушка по имени Анастасия Виноградова.
Тогда появилась информация, что избранница Чадова незадолго до встречи с ним вышла замуж. По некоторым данным, Анастасия решила уйти от мужа к артисту ради продвижения по карьерной лестнице.
Сейчас Андрей поделился в личном блоге фотографией своей возлюбленной. На снимке Виноградова позирует в салоне красоты после окрашивания.
«Довольная жена, довольный муж» (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. WomanHit.ru), — подписал фото актер.
Поклонники Чадова стали поздравлять его с новым статусом.
Однако есть и те, кто считает, что звезды не расписались, и они просто находятся в гражданском браке, что не мешает им называть себя мужем и женой. При этом ранее Андрей рассказывал, что если у него и будет свадьба, то тайной и тихой.