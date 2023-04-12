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1 час назад

Андрей Чадов намекнул на тайную свадьбу

WomanHit.ru

Актер показал свою избранницу.

Андрей Чадов намекнул на тайную свадьбу
Фото: WomanHit.ruWomanHit.ru

42-летний Андрей Чадов в 2019 году заявил, что больше не одинок. Его новой избранницей стала девушка по имени Анастасия Виноградова.

Тогда появилась информация, что избранница Чадова незадолго до встречи с ним вышла замуж. По некоторым данным, Анастасия решила уйти от мужа к артисту ради продвижения по карьерной лестнице.

Сейчас Андрей поделился в личном блоге фотографией своей возлюбленной. На снимке Виноградова позирует в салоне красоты после окрашивания.

WomanHit.ru

«Довольная жена, довольный муж» (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. WomanHit.ru), — подписал фото актер.

Поклонники Чадова стали поздравлять его с новым статусом.

Однако есть и те, кто считает, что звезды не расписались, и они просто находятся в гражданском браке, что не мешает им называть себя мужем и женой. При этом ранее Андрей рассказывал, что если у него и будет свадьба, то тайной и тихой.

Звёзды,Анастасия Виноградова,Андрей Чадов,
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