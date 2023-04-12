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Холли Берри ответила на критику своих откровенных фото

Голливудская актриса Холли Берри ответила на критику фаната, который обругал ее за публикацию фото в откровенном образе. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Холли Берри ответила на критику своих откровенных фото
© Lenta.ru

56-летняя знаменитость поделилась снимком, на котором она позирует обнаженной на балконе, облокотившись на ограду и отпивая напиток из бокала. Телезвезда распустила длинные волосы, уложенные в легкие локоны, и отказалась от аксессуаров.

Один из подписчиков негативно отозвался об упомянутом изображении в Twitter (в настоящее время пост удален), посчитав его чересчур вульгарным.

«Представьте, что вам больше 50 лет, но вы все еще фотографируетесь голой, чтобы привлечь внимание вопреки менопаузе. В таком возрасте пора сидеть с внуками», — отметил поклонник.

Берри отреагировала на высказывания юзера в ответной публикации.

«Ребята, вы знали, что сердце креветки находится в ее голове?» — пошутила актриса.

Впоследствии она получила множество поддерживающих комментариев от других пользователей сети.

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