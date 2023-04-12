Водянова попала на обложку журнала Vogue

Супермодель родом из Нижнего Новгорода Наталья Водянова оказалась на обложке нового выпуска журнала Vogue. Об этом сообщается на сайте модного издания. Выпуск, посвященный творчеству покойного немецкого модельера Карла Лагерфельда , выйдет в мае.

Съемки для номера проходили в известном музее Grand Palais (Большой Дворец) в Париже, который сейчас находится на реставрации. В фотосессии также поучаствовали такие известные модели, как Наоми Кэмпбелл, Кендалл Дженнер, Джиджи Хадид и другие.