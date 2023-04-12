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Наталья Водянова попала на обложку журнала Vogue

Супермодель родом из Нижнего Новгорода Наталья Водянова оказалась на обложке нового выпуска журнала Vogue. Об этом сообщается на сайте модного издания. Выпуск, посвященный творчеству покойного немецкого модельера Карла Лагерфельда, выйдет в мае.

Водянова попала на обложку журнала Vogue
© Нижегородская правда

Съемки для номера проходили в известном музее Grand Palais (Большой Дворец) в Париже, который сейчас находится на реставрации. В фотосессии также поучаствовали такие известные модели, как Наоми Кэмпбелл, Кендалл Дженнер, Джиджи Хадид и другие.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что нижегородскую фотомодель Анну Вьялицыну поместили на обложку журнала Harper’s Bazaar Greece.

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