Гранде ответила на критику ее внешности

Американская певица и актриса Ариана Гранде ответила хейтерам, которые критиковали ее за внешний вид. Девушка впервые высказалась на этот счет.

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До сих пор певица стойко сносила удары критиков, сыпавшихся на нее в Сети. Она никак не реагировала на комментарии подписчиков, которые упрекали ее в чрезмерной худобе. Сейчас же она решила дать исчерпывающий ответ, пишет Mirror.

По ее словам, более пышные формы, присущее ей ранее, явились следствием неправильного образа жизни и были ее «нездоровой версией».

«Я сидела на большом количестве антидепрессантов и плохо питалась. Я находилась на самой низкой точке своей жизни, когда была в том телосложении, которое вы называете «здоровым"», — объяснила звезда.