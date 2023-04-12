Бузова заявила, что может выйти замуж «хоть сегодня»

Ведущая и певица Ольга Бузова прокомментировала свою личную жизнь. Звезда уверена, что может выйти замуж в любой момент.
Исполнительнице приписывали множество романов, но замуж она вышла за футболиста Дмитрия Тарасова, брак с которым окончился громким разводом. Певица в преддверии выхода своего нового клипа не ожиданно заявила, что может выйти замуж в любой момент.
«Я могла бы выйти замуж хоть сегодня. Ну, не сегодня, поздно уже, хотя загс бы открыли. Завтра, наверное. Есть огромное количество людей, которые хотят взять меня в жены», — заявила Бузова в соцсетях.
Ранее Филипп Киркоров объяснял долгое одиночество телеведущей. По его словам, самодостаточным и успешным женщинам очень тяжело найти партнера, который соответствовал бы их уровню и не испытывал комплексов.