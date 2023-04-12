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«Знала бы, что меня ждет»: Гоар Аветисян — о состоянии после пластики

Популярная визажистка Гоар Аветисян описала свое состояние после пластической операции словами «если бы я знала, что меня ждет». Соответствующие сторис появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Аветисян: «Знала бы, что меня ждет»
© Lenta.ru

На размещенных кадрах 29-летняя блогерша показала тело в белом укороченном топе, сквозь который просвечивается марлевая повязка с желтым пятном от послеоперационной раны. «При всей моей любви к белому цвету, сейчас он выглядит именно так. Если бы я знала, что меня ждет, я бы никогда не решилась на это», — призналась Аветисян.

Знаменитость рассказала, что решилась на уменьшение груди после похудения на 24 килограмма за четыре месяца. «В 2021 году я убирала обвисшую кожу на руках и ногах, и тогда у меня тоже открылась глубокая незаживающая рана на ноге. Я верила, что во всем виноваты мои диеты и голодовки, но грудь показала, что у меня просто такой организм», — посетовала она.

В марте Гоар Аветисян описала состояние после пластики фразой «закончились силы жить». Инфлюэнсер призналась, что тяжело отходила от наркоза после состоявшегося хирургического вмешательства.

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