Лолита села на колени к молодому поклоннику на своем концерте

Певица Лолита Милявская дала аншлаговый концерт в «Крокусе». Об этом сообщает kp.ru.

© Газета.Ru

Во время исполнения песни «Целуй» звезда села на колени к молодому поклоннику и спросила, сколько ему лет. «Молодые меня сейчас не интересуют. Тебе сколько лет? 40? Все равно усыновлять», — пошутила она.

Также Лолита восхитилась семейной парой, которая заявила, что уже 25 лет вместе. «Вы сколько лет вместе? 25 лет? Со мной столько никто не жил», — призналась исполнительница.