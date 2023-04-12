Лолита села на колени к молодому поклоннику на своем концерте
Певица Лолита Милявская дала аншлаговый концерт в «Крокусе». Об этом сообщает kp.ru.
Во время исполнения песни «Целуй» звезда села на колени к молодому поклоннику и спросила, сколько ему лет. «Молодые меня сейчас не интересуют. Тебе сколько лет? 40? Все равно усыновлять», — пошутила она.
Также Лолита восхитилась семейной парой, которая заявила, что уже 25 лет вместе. «Вы сколько лет вместе? 25 лет? Со мной столько никто не жил», — призналась исполнительница.
Ранее Лолита Милявская сообщила, что рассталась с бойфрендом. В конце марта Лолита раскрыла некоторые детали романа с избранником. Она призналась, что ее теперь уже бывший бойфренд — мусульманин, и «с ним клево». Ранее певица рассказывала, что уже больше года состоит в отношениях с возлюбленным младше себя. Личность избранника исполнительницы так и осталась неизвестной. Некоторое время распространялись слухи о том, что певица встречается с 25-летним рэпером Коста Лакоста. Однако Лолита опровергла тот факт, что состоит в романтических отношениях с музыкантом.