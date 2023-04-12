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14 минут назад

Дженнифер Гарнер рассказала, почему запрещает детям соцсети

Газета.Ruиещё 1

Дженнифер Гарнер заявила, что не даст своим детям пользоваться социальными сетями, пока не увидит в этом пользу для подростков. Об этом пишет People.

Дженнифер Гарнер рассказала, почему запрещает детям соцсети
Фото: Газета.RuГазета.Ru

50-летняя актриса стала гостьей программы Today и обсудила с ведущими Ходой Котби и Дженной Буш-Хагер проблему использования социальных сетей ее детьми.

"Я просто сказала своим детям: "Покажите мне статьи, доказывающие, что социальные сети полезны для подростков, и тогда мы поговорим", - сказала Гарнер.

Она воспитывает дочерей, 17-летнюю Вайолет и 14-летнюю Серафину, а также 11-летнего сын Сэмюэля, которые родились в браке с ее бывшим мужем Беном Аффлеком.

На вопрос ведущих о том, как дети Гарнер живут без социальных сетей, актриса ответила: "Моя старшая благодарна этому".

Она добавила, что только время покажет, изменится ли ее отношение к социальным сетям со взрослением младшей дочери и сына.

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