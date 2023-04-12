Айза-Лилуна Ай рассекретила новые отношения

Весенне-романтичное настроение добралось и до Айзы. Хотя еще на прошлой неделе неприступная девушка рассказывала в личном блоге о добровольной аскезе на серьезные чувства, всего через несколько дней все запреты рухнули перед ухаживаниями ее нового кавалера. Личность мужчины пока, конечно же, держится в строжайшем секрете (но некоторые из подписчиков уверены, что новым ухажером Айзы стал блогер-иностранец Давид ). А вот своими эмоциями от зарождающейся связи экс-супруга Гуфа уже успела поделиться с пользователями Сети. И, как оказалось, блогера одолевают серьезные переживания.

«У людей весна. Все думают только о любви. И да, самый частый вопрос и в директе, и в реальной жизни: есть ли у меня мужчина. Да. Мне наконец-то понравился человек. Но я отвыкла... Если бы я верила в сглазы, порчу и проклятья, я бы подумала, что со мной что-то такое. Я так боюсь. Вот у меня свидание скоро с мужчиной, который мне нравится, который проявляет ко мне внимание. Но я просто загоняюсь, о чем говорить, что делать...» — честно поделилась переживаниями Айза. Ну а лучше всего о неподдельных страхах девушки говорят ее испуганные глаза и желание обратиться за помощью к специалисту (по свиданиям?).