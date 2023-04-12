Беременная дочь Мур и Уиллиса повторила легендарную обложку матери

Старшая дочь Деми Мур и Брюса Уиллиса устроила фотосессию на последних сроках беременности. Фотографиями Румер Уиллис поделилась с подписчиками своих социальных сетей.

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На прошлой неделе Румер Уиллис анонсировала коллаборацию с люксовым брендом одежды из кашемира Naked Cashmere. Один из кадров нового кампейна напомнил подписчикам Румер обложку журнала Vanity Fair 1991 года, для которой Деми Мур позировала полностью обнаженной на седьмом месяце беременности.

На размещенном в сети черно-белом снимке 34-летняя Румер Уиллис позирует в объемном кашемировом свитере, обнимая живот.

«В моей естественной среде обитания, которая окружена всеми уютными вещами», — подписала пост дочь звездной пары.

Подписчики Румер похвалили ее за красивую фотосессию и отметили, что девушка невероятно похожа на свою мать Деми Мур. «Вы такая же прекрасная, как и ваша мать», «Очень похожа на Деми Мур», «Отличная фотосессия, вы — красавица», — написали пользователи в комментариях.

В декабре 2022 года Румер Уиллис объявила о том, что ждет первенца от солиста группы Vista Kicks Дерека Ричарда Томаса.