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34 минуты назад

Жена Константина Эрнста поделилась фото без макияжа

Мария Каткова

Софья Эрнст, жена Генерального директора "Первого канала" Константина Эрнста, показала фотографию без макияжа. Ей она поделилась в своих социальных сетях.

Снимком актриса поделилась в честь своего 35-летия. На фото она позирует в кепке российского бренда цвета фуксии и в капюшоне нежно-розового цвета. Кадр был сделан во время прогулки.

Соцсети

Звезда написала, что сама не верит в то, сколько лет ей исполняется. Подписчики Софьи также отметили, что она не выглядит на свой возраст.

Софья Эрнст ответила критикам: "Меня это не фрустрирует"

Софья и Константин Эрнст поженились в 2017 году. В браке у них родились трое детей: две девочки и мальчик. Другие детали личной жизни знаменитости не разглашают.

Ранее сообщалось, что Софья Эрнст рассказала, как скрывала беременность на съёмках «Угрюм-реки».

Звёзды,Видео,Константин Эрнст,Первый канал,
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