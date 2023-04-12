Жена Константина Эрнста поделилась фото без макияжа

Софья Эрнст, жена Генерального директора "Первого канала" Константина Эрнста, показала фотографию без макияжа. Ей она поделилась в своих социальных сетях.

Снимком актриса поделилась в честь своего 35-летия. На фото она позирует в кепке российского бренда цвета фуксии и в капюшоне нежно-розового цвета. Кадр был сделан во время прогулки.

Соцсети

Звезда написала, что сама не верит в то, сколько лет ей исполняется. Подписчики Софьи также отметили, что она не выглядит на свой возраст.