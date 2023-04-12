Жена Константина Эрнста поделилась фото без макияжа

Софья Эрнст, жена Генерального директора "Первого канала" Константина Эрнста, показала фотографию без макияжа. Ей она поделилась в своих социальных сетях.
Снимком актриса поделилась в честь своего 35-летия. На фото она позирует в кепке российского бренда цвета фуксии и в капюшоне нежно-розового цвета. Кадр был сделан во время прогулки.
Звезда написала, что сама не верит в то, сколько лет ей исполняется. Подписчики Софьи также отметили, что она не выглядит на свой возраст.
Софья и Константин Эрнст поженились в 2017 году. В браке у них родились трое детей: две девочки и мальчик. Другие детали личной жизни знаменитости не разглашают.
Ранее сообщалось, что Софья Эрнст рассказала, как скрывала беременность на съёмках «Угрюм-реки».