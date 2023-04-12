Экс-участницу The Pussycat Dolls принудили сделать аборт

Экс-вокалистка поп-группы The Pussycat Dolls Кайя Джонс призналась, что ее принудили сделать аборт под угрозой вылета из коллектива. Об этом пишет Page Six.

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Артистка заявила, что «сильные мира сего» сказали ей «избавиться от него». По словам Джонс, в тот момент она поддалась давлению, так как находилась на пике популярности и не хотела терять карьеру. По словам звезды, если другие участницы The Pussycat Dolls планировали забеременеть — их увольняли.

В качестве аргумента своих слов Джонс отметила, что у многих бывших участниц поп-группы нет детей. Артистка намекнула, что они также могли подвергаться давлению со стороны «сильных мира сего».