Экс-участницу The Pussycat Dolls принудили сделать аборт

Экс-участница The Pussycat Dolls призналась, что ее принудили сделать аборт при помощи шантажа
Экс-вокалистка поп-группы The Pussycat Dolls Кайя Джонс призналась, что ее принудили сделать аборт под угрозой вылета из коллектива. Об этом пишет Page Six.
Артистка заявила, что «сильные мира сего» сказали ей «избавиться от него». По словам Джонс, в тот момент она поддалась давлению, так как находилась на пике популярности и не хотела терять карьеру. По словам звезды, если другие участницы The Pussycat Dolls планировали забеременеть — их увольняли.
В качестве аргумента своих слов Джонс отметила, что у многих бывших участниц поп-группы нет детей. Артистка намекнула, что они также могли подвергаться давлению со стороны «сильных мира сего».
В 2019 году участницы поп-группы Pussycat Dolls объявили о воссоединении.