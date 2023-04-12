Анастасия Решетова хочет родить еще одного ребенка
Модель призналась, что всегда мечтала быть мамой двух мальчиков.
В отношениях с Тимати модель Анастасия Решетова впервые стала мамой. Рэперу она родила сына, которого назвала Ратмиром. В скором времени пара рассталась. Расставание Насти и Тимура прошло без скандалов и выяснения отношений. Экс-возлюбленные поддерживают хорошие отношения ради сына. Малыш зачастую остается с отцом, путешествует с ним. Впрочем, Анастасия сама теперь живет на две страны. Равное количество времени Решетова проводит, как в России, так и в Арабских Эмиратах. Сейчас модель отдыхает с сыном в Дубае. Нередко ей приходится наблюдать за маленькими детьми, ведь Ратмир всегда находит себе друзей. Так, она поймала себя на мысли, что хотела бы подарить сыну братика. Правда, похоже, отца для своего второго ребенка Анастасия еще не нашла.
Решетова готова ко всем трудностям, которые обычно выпадают на плечи молодых мам. “Всегда хотела двух мальчиков сразу. Но надо понимать, что нервы должны быть стальными в некоторых случаях”, – отметила Анастасия.
В Дубае Решетова много времени уделяет своему наследнику. На днях она отправилась с сыном в знаменитый сафари-парк в Дубае. На прогулку Анастасия решила надеть белую футболку свободного кроя и широкие джинсы серого цвета. Малыш Ратмир тоже предстал в расслабленном образе – камуфляжных шортах и черной футболке. Девушка поделилась впечатлениями после прогулки по сафари: “Имитация африканского сафари прямо в Дубае. Сказка!”.