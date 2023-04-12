Решетова хочет родить еще одного ребенка

В отношениях с Тимати модель Анастасия Решетова впервые стала мамой. Рэперу она родила сына, которого назвала Ратмиром. В скором времени пара рассталась. Расставание Насти и Тимура прошло без скандалов и выяснения отношений. Экс-возлюбленные поддерживают хорошие отношения ради сына. Малыш зачастую остается с отцом, путешествует с ним. Впрочем, Анастасия сама теперь живет на две страны. Равное количество времени Решетова проводит, как в России, так и в Арабских Эмиратах. Сейчас модель отдыхает с сыном в Дубае. Нередко ей приходится наблюдать за маленькими детьми, ведь Ратмир всегда находит себе друзей. Так, она поймала себя на мысли, что хотела бы подарить сыну братика. Правда, похоже, отца для своего второго ребенка Анастасия еще не нашла.