Поргина прокомментировала слухи о романе Караченцова

Актриса Людмила Поргина прокомментировала слухи о романе Николая Караченцова и Елены Дмитриевой. Подробностями артистка поделилась в YouTube-шоу "Откройте, Давид!".
По словам Поргиной, Дмитриева выдумала романтическую связь с Караченцовым. Она также уверена, что артист не знал женщину.
Поргина рассказала, что некоторое время назад Дмитриева вновь с ней связалась и предложила снять еще одну скандальную программу:
"Позже она мне предложила сделать такую же передачу с другим человеком, но, чтобы уже я была нападающим. Я ответила: "Ты с ума сошла? Я буду мазаться? Даже с тобой возиться не буду!"
После этого Дмитриева вновь позвонила Поргиной и уже на этот раз просила прощения.