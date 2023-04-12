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54 минуты назад

Актриса Людмила Поргина прокомментировала слухи о романе Николая Караченцова

Мария Иглина

Актриса Людмила Поргина прокомментировала слухи о романе Николая Караченцова и Елены Дмитриевой. Подробностями артистка поделилась в YouTube-шоу "Откройте, Давид!".

Поргина прокомментировала слухи о романе Караченцова
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Поргиной, Дмитриева выдумала романтическую связь с Караченцовым. Она также уверена, что артист не знал женщину.

Поргина рассказала, что некоторое время назад Дмитриева вновь с ней связалась и предложила снять еще одну скандальную программу:

"Позже она мне предложила сделать такую же передачу с другим человеком, но, чтобы уже я была нападающим. Я ответила: "Ты с ума сошла? Я буду мазаться? Даже с тобой возиться не буду!"

Возлюбленная Прохора Шаляпина опровергла слухи об их разрыве

После этого Дмитриева вновь позвонила Поргиной и уже на этот раз просила прощения.

Ранее 90-летний Бедрос Киркоров подал на развод ради нового романа.

Звёзды,Бедрос Киркоров,Прохор Шаляпин,Николай Караченцов,Людмила Поргина,Елена Дмитриева,
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