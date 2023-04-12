$82.09-0.0989.76+0.03
1 час назад

Экс-солистка группы "Мираж" Суханкина поделилась подробностями личной жизни, которую скрывает

Газета.Ru

Певица Маргарита Суханкина рассказала в беседе с mk.ru об отношениях с возлюбленным, которого скрывает.

Экс-солистка "Миража" поделилась подробностями личной жизни
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Суханкина призналась, что живет вместе с партнером уже пять лет. Она отметила, что ее семья счастлива из-за появления мужчины в доме. По словам артистки, возлюбленный является авторитетом для ее сына Сергея от прошлых отношений. Она рассказала, что партнер — бывший военный с «серьезными понятиями о жизни». Как заявила певица, мужчина уже сильно повлиял на ее сына.

«Причем он никогда не повышает голос, говорит, что не обязательно кричать — можно сказать тихо, но настолько убедительно, что кровь стынет в жилах», — поделилась звезда.

Суханкина рассказала, что познакомилась с партнером совершенно случайно. Его привели знакомые починить электрический снеговик, который сломался.

Суханкина также похвасталась, что ее возлюбленный — инженер с высшим образованием. «Как известный шампунь: получила три в одном флаконе. Я долго выбирала, но в итоге рядом человек, который меня устраивает на двести процентов. Мне хорошо, мне спокойно», — заявила исполнительница.

Ранее Суханкина рассказала о победе приемной дочери на спортивных соревнованиях.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий