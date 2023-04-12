Экс-солистка "Миража" поделилась подробностями личной жизни

Певица Маргарита Суханкина рассказала в беседе с mk.ru об отношениях с возлюбленным, которого скрывает.

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Суханкина призналась, что живет вместе с партнером уже пять лет. Она отметила, что ее семья счастлива из-за появления мужчины в доме. По словам артистки, возлюбленный является авторитетом для ее сына Сергея от прошлых отношений. Она рассказала, что партнер — бывший военный с «серьезными понятиями о жизни». Как заявила певица, мужчина уже сильно повлиял на ее сына.

«Причем он никогда не повышает голос, говорит, что не обязательно кричать — можно сказать тихо, но настолько убедительно, что кровь стынет в жилах», — поделилась звезда.

Суханкина рассказала, что познакомилась с партнером совершенно случайно. Его привели знакомые починить электрический снеговик, который сломался.

Суханкина также похвасталась, что ее возлюбленный — инженер с высшим образованием. «Как известный шампунь: получила три в одном флаконе. Я долго выбирала, но в итоге рядом человек, который меня устраивает на двести процентов. Мне хорошо, мне спокойно», — заявила исполнительница.