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1 час назад

Дочь Михаила Задорнова опубликовала фото мамы и восхитила подписчиков

Мария Иглина

Дочь сатирика Михаила Задорнова Елена поделилась снимком своей мамы с актрисой Ириной Безруковой в социальных сетях.

Дочь Задорнова опубликовала фото мамы и восхитила подписчиков
Фото: РИА НовостиРИА Новости

На опубликованном кадре Ирина и Елена сидят в обнимку в ресторане. Вот как дочь сатирика подписала фото:

"Богини! У одной из них сегодня день рождения! Мою мать поздравляю позже, в июне! Ирочка, любимая. Ты не БузРукова, ты — СДушоюВа. Обнимаю, целую, люблю!"

Социальные сети

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Задорнов познакомился со своей будущей женой Еленой, когда его первый брак уже находился на грани распада. Долгое время они жили в гражданском браке, а в 1990 году у пары родилась дочь Елена. Свои отношения Михаил и Елена официально зарегистрировали лишь в 2009 году.

В 2017 году Задорнов скончался из-за онкологии.

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