Дочь Задорнова опубликовала фото мамы и восхитила подписчиков

На опубликованном кадре Ирина и Елена сидят в обнимку в ресторане. Вот как дочь сатирика подписала фото:

"Богини! У одной из них сегодня день рождения! Мою мать поздравляю позже, в июне! Ирочка, любимая. Ты не БузРукова, ты — СДушоюВа. Обнимаю, целую, люблю!"

Задорнов познакомился со своей будущей женой Еленой, когда его первый брак уже находился на грани распада. Долгое время они жили в гражданском браке, а в 1990 году у пары родилась дочь Елена. Свои отношения Михаил и Елена официально зарегистрировали лишь в 2009 году.