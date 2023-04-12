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17 минут назад

Развода не будет? Бритни Спирс намекнула на примирение с мужем

Eva.ru

Еще недавно ходили слухи, что Бритни Спирс снова ошиблась в выборе и находится на грани развода с моделью Сэмом Асгари. Однако певица поспешила их опровергнуть с помощью довольно простого действия.

Развода не будет? Бритни Спирс намекнула на примирение с мужем
Фото: Eva.ruEva.ru

Поклонники Бритни Спирс в растерянности. Еще недавно знаменитость была счастлива в браке с молодым избранником Сэмом Асгари, но вскоре после свадьбы отношения пары сильно изменились. Певица устроила грандиозный скандал во время ужина с мужем в ресторане, поставив его в довольно неловкое положение на публике. А после этого вездесущие папарацци застали Бритни в аэропорту без обручального кольца на пальце и мужа рядом.

Артистка тогда летела отдыхать на Гавайи. Сэм тем временем продолжал тренироваться в зале и тоже выходил из дома без обручального украшения на пальце. И пусть представитель Асгари поспешил уверить прессу, что кольцо надо было снять из-за съемок, поклонники Бритни в эту историю не очень поверили.

Да и разногласия пары были, что называется, на виду у всех. Близкие друзья знаменитостей отмечали, что супруги часто ссорятся и по большей части конфликты начинает Спирс. Но именно она и положила конец сплетням о разводе.

Вернувшись с курорта певица явно пребывает в отличном настроении и активно делится с подписчиками яркими снимками и видеороликами. На свежей записи Бритни показала будоражащий танец и обручальное кольцо на прежнем месте. Теперь поклонники блондинки могут выдохнуть — развода не будет.

Звёзды,Бритни Спирс,
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