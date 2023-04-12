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11 минут назад

Ведущая «Дома-2» высказалась о переезде в загородный дом

Lenta.ru

Известная российская певица, ведущая реалити-шоу «Дом-2» Ольга Орлова раскрыла информацию о том, как скоро она и ее семья смогут переехать в новый загородный дом в Подмосковье, где сейчас идет ремонт. Ход работ она показала подписчикам в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Ведущая «Дома-2» высказалась о переезде в загородный дом
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Звезда поделилась с поклонниками несколькими видео, на которых продемонстрировала, как рабочие занимаются внутренней отделкой двухэтажного особняка. «Любимая стройка», — подписала она одно из них. В просторной комнате, похожей на фойе, можно увидеть большое количество банок с краской, строительные леса, стремянки, плитку. Помещение отличается высокими потолками и панорамными окнами, а стены выкрашены в бирюзовый цвет.

«Не верится, конечно, но говорят, что через два месяца мы въедем», — высказалась о сроках переезда телеведущая, также продемонстрировавшая вид нескольких комнат. В дом уже провели электричество и сделали облицовку стен гипсокартоном, однако в большинстве комнат отсутствуют двери, а стены выкрашены в белый цвет. Кроме того, в них не установлены ни светильники, ни мебель. При этом участок, на котором расположен дом, выглядит ухоженным — на нем есть газон, а также деревья, подстриженные кусты и дорожки, оформленные из плитки. Кроме того, в отдельном здании там расположена баня.

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